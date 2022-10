Le profil très déroutant de Dahbia B., la meurtrière présumée de Lola

Lundi dernier, la procureure de la République de Paris Laure Beccuau a précisé dans un communiqué que la suspecte, au cours de sa garde à vue, avait eu des "déclarations fluctuantes", "oscillant entre reconnaissance et contestation des faits". Elle est confuse, expliquant "avoir raconté un rêve et non la réalité", avançant qu'elle "a pu se défendre face à une agression au couteau tout en indiquant s'être battue contre un fantôme", selon un document consulté par l'AFP.

Au-delà de ces élucubrations, les enquêteurs décrivent la suspecte comme n'ayant manifesté "aucune empathie à l'égard de la victime", est-il souligné dans ce document. "Ça ne me fait ni chaud, ni froid", aurait même répondu Dahbia B. aux enquêteurs lui présentant des clichés du corps de Lola. "Moi aussi, je me suis fait violer et j'ai vu mes parents mourir devant moi", lance-t-elle avec aplomb. Dans ce document, il est également fait mention de la "facilité inouïe dans le passage à l'acte", "d'une telle extrémité" pour "un motif aussi vain".

C'est cette même personne qui, quarante-huit heures après le meurtre, se tient devant une juge des libertés et de la détention (JLD) lors d'une audience à huis-clos. Cheveux bruns ondulés remontés en chignon, elle se tient droite dans le box, vêtue d'un survêtement bleu, d'un tee-shirt gris et d'un sweat noué sur les épaules. Elle apparait calme et détachée.