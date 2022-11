Meurtre de Lola : une marche blanche organisée le 16 novembre à Paris en présence des parents

Si cette nouvelle manifestation de soutien doit être une aide précieuse pour surmonter [cette] épreuve si douloureuse", comme l'ont déclaré les parents de la collégienne dans leur communiqué, ils demandent à "celles et ceux qui viendront apporter leur soutien, le fasse à titre personnel, sans écharpe officielle ni signe particulier d'appartenance à un organisme politique quel qu’il soit". Ils désirent également que les médias et les particuliers gardent "la distance nécessaire pour que cet hommage soit digne". Les parents, qui avaient déjà organisé des obsèques bouleversantes et dignes, indiquent qu'ils ne répondront à aucune demande d'interview et appellent à ne pas importuner les enfants qui seront présents.