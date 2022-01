Meurtre de Maëlys : près de cinq ans après, le procès de Nordahl Lelandais débute ce lundi

Au cours la soirée, la fillette demande à sa mère si elle peut regarder les photos des chiens sur le téléphone d'un convive qui lui a proposé. La mère accepte. Nordahl Lelandais lui montre les clichés de ses deux malinois.

Puis la fête continue. À 1h30, la baby-sitter prend congé avec l'accord des parents. Des enfants s'endorment, les plus grands s'amusent, parmi lesquels Maëlys. A 3 heures du matin, Jennifer De Araujo s'inquiète de ne plus voir Maëlys, à qui elle proposait un peu un peu plus tôt de partager un dessert. La fête s'arrête et tous les invités partent à la recherche de l'enfant, en vain.

À 4 heures du matin, les gendarmes sont alertés. Un appel à témoins est diffusé. Les convives du mariage sont tous interrogés. De nombreuses recherches et battues sont opérées. Maëlys reste introuvable. Quelques jours plus tard, la piste criminelle est privilégiée.