Meurtre de Marjorie en 2021 à Ivry-sur-Seine : un adolescent condamné à 8 ans de prison

Un an et demi après les faits, la justice a rendu son verdict. Un adolescent auteur du meurtre de Marjorie, 17 ans, tuée d'un coup de couteau en mars 2021 à Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne), a été condamné pour meurtre, en juin 2022, écopant de huit ans de prison ferme. Le tribunal pour enfants a également condamné l'adolescent, âgé de 14 ans au moment des faits, et toujours en détention, à suivre des mesures éducatives pendant cinq ans et a ordonné un suivi socio-judiciaire pendant trois ans.