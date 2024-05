Meurtre de Matisse : un dernier hommage au stade avant les obsèques de l'adolescent de 15 ans ce mardi

Le 27 avril, Matisse, 15 ans, a été tué de plusieurs coups de couteau à Châteauroux par un mineur du même âge qui a été mis en examen pour "meurtre". Après une marche blanche qui a rassemblé samedi dernier plus de 8000 personnes, les obsèques du jeune garçon se dérouleront ce mardi à Châteauroux (Indre).

Après la marche blanche, un dernier hommage au cœur d'une enceinte sportive. Les proches de Matisse organisent ce mardi, à Châteauroux, les obsèques de l'adolescent de 15 ans, tué de plusieurs coups de couteau par un mineur du même âge le 27 avril dernier.

Dix jours après ce drame, et trois jours après cette marche blanche qui a rassemblé plus de 8000 personnes, les obsèques de la victime sont en effet prévues dans la ville de l'Indre et plusieurs centaines de personnes y sont attendues.

Le cercueil installé dans le stade

Le cercueil de Matisse, fan de football, sera dans un premier temps installé dans le stade Gaston Petit à Châteauroux. L'ouverture des portes des lieux est prévue à 12h30.

La cérémonie doit démarrer une demi-heure plus tard et la famille du jeune garçon est attendue dans le stade à 13h10. Selon la mairie, une seule tribune d'une capacité 3200 personnes sera ouverte au public.

Les proches rendront hommage à Matisse, en lisant des textes. Deux écrans géants seront également installés sur lesquels des vidéos et photos seront retransmises.

Les funérailles se dérouleront ensuite au crématorium de la ville, dans l’intimité familiale.