Meurtre aux fêtes de Bayonne : le suspect interpellé mercredi remis en liberté sans poursuite

Près d'un mois après les faits et après avoir lancé un appel à témoins, les enquêteurs avaient identifié un suspect. Mercredi dernier, un jeune homme de nationalité russe et d'origine tchétchène avait été interpellé à Tarbes (Hautes-Pyrénées), où il réside, et placé en garde à vue dans le cadre de l'enquête pour le meurtre d'un homme de 46 ans, tué devant son domicile à Bayonne le 26 juillet.

Mais après quelques heures de garde à vue, cet homme de 23 ans a finalement été libéré sans poursuite. "Sa garde à vue a été levée et l'individu mis hors de cause", a indiqué vendredi à l'AFP le procureur de la République de Bayonne, Jérôme Bourrier. Selon une source policière, le jeune homme disposait d'un alibi.