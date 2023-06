Meurtre de Shaïna: son frère adresse une lettre ouverte à Macron pour prendre la défense des "filles de nos quartiers"

"Il n'a pas avoué. Le verdict a été rendu. Il m'a nargué. Et personne n'a fait appel. Il ressortira de prison avant ses 35 ans au pire, mais sans doute bien avant", s'émeut Yasin Hansye. "Ma colère est intacte, mais plus ma confiance. Chaque jour, je me dis que j'aurais dû la venger, parce que la machine judiciaire était grippée, ce jour-là", poursuit le jeune homme.