Meurtre de Thomas à Crépol : une minute de silence sur tous les terrains de rugby

Thomas, un lycéen de 16 ans tué en marge d'un bal communal organisé à Crépol (Drôme), jouait au rugby dans le club de RC Romans-Péage. Suite à ce tragique décès, la Fédération Française de Rugby (FFR) annonce qu’une minute de silence sera observée avant tous les matches du week-end.

Thomas était un joueur de rugby. Le 22 novembre, quatre jours après qu'il a été poignardé mortellement devant la salle des fêtes communale où se tenait un bal dans le village de Crépol (Drôme), ses copains et coéquipiers lui ont rendu un hommage poignant en lâchant des ballons bleu et blanc, couleur de son club, le RC Romans-Péage. Bras dessus, bras dessous, ils portaient tous le maillot du club.

Ce week-end, c'est l'ensemble de la famille du rugby qui va saluer la mémoire du jeune garçon. "Suite à une décision du Bureau fédéral, une minute de silence sera observée lors des matches se déroulant ce week-end, reflétant notre profond respect et notre solidarité", a annoncé la Fédération française de rugby (FFR) dans un communiqué.

"À nouveau, la FFR tient à exprimer sa sincère compassion à la famille de Thomas, à ses coéquipiers, au club ainsi qu’à l’ensemble de la communauté de Crépol, éprouvée par cet événement tragique. Nos pensées accompagnent chacun d’entre eux en cette période de deuil profond qui appelle au recueillement", continue la FFR.

Ce vendredi, la famille et les proches de Thomas lui ont rendu vendredi un dernier hommage lors d'une cérémonie de funérailles à la collégiale de Saint-Donat-sur-l'Herbasse. "Thomas était un brave garçon, réservé, bien élevé et serviable" qui "croquait la vie à pleines dents", aimait "le ski, le rugby et la pêche", a dit son grand-père au début de la cérémonie, retransmise par haut-parleurs sur le parvis bondé de l'église trop petite.