Meurtre de trois jeunes à Angers : le suspect mis en examen et écroué

Dans la nuit du 15 au 16 juillet dernier, trois personnes ont été tuées et trois autres blessées à Angers. L'homme de 32 ans suspecté d'avoir tué les trois victimes, dont un mineur de 16 ans, à coups de couteau, a été présenté ce dimanche soir à un juge d'instruction, a annoncé le parquet. Quelques heures plus tard, il a été mis en examen et écroué, "conformément à la demande du parquet des chefs de meurtres aggravés par la commission, dans un temps proche, d'un ou plusieurs autres crimes", "tentatives de meurtres aggravés" et "agressions sexuelles", a précisé le procureur Éric Bouillard dans un communiqué.

Le suspect a ensuite été placé en détention provisoire sur décision du juge des libertés et de la détention (JLD).