Meurtre de Vanesa : une marche blanche à Tonneins vendredi

Vanesa, 14 ans, a été enlevée, violée et tuée vendredi dernier à Tonneins (Lot-et-Garonne).

Romain C. 31 ans, soupçonné du crime, a été mis en examen dimanche pour "enlèvement", "séquestration", "viol" et "meurtre" sur mineure et placé en détention provisoire.