Meurtre du policier Éric Masson : le principal accusé reconnaît finalement "avoir tiré"

Le principal accusé du meurtre du policier Éric Masson en 2021 a reconnu les faits ce lundi lors de son procès. "Oui, c'est bien moi qui ai tiré", a avoué Ilias Akoudad.

Coup de théâtre. Le principal accusé du meurtre du policier Éric Masson en mai 2021 à Avignon, Ilias Akoudad, a reconnu ce lundi pendant son procès devant la cour d'assises du Vaucluse "avoir tiré" sur la victime, mais sans connaître sa qualité de policier. "Oui, c'est bien moi qui ai tiré sur le policier Éric Masson", a avoué Ilias Akoudad, poussé aux aveux par son avocat Me Franck Berton et alors que sa mère était présente à l'audience. "Je n'ai jamais eu connaissance de la qualité (de policier, NDLR) d'Éric Masson", a-t-il assuré.

L'homme de 22 ans s'est ensuite lancé dans une longue déclaration décousue, expliquant : "ce qui me pousse à m'exprimer, c'est la famille de Monsieur Masson". Le père du policier, lui-même ancien policier, a quitté la salle, suivi par sa femme et d'autres policiers. "C'est un événement, votre client vient d'avouer les faits", a lancé le président de la cour d'assises Roger Arata au ténor du barreau Frank Berton.

Il contestait les faits au début du procès

Jusqu'alors, Ilias Akoudad, accusé d'avoir abattu le brigadier sur un point de deal, le 5 mai 2021, au cœur d'Avignon, niait toute implication, malgré les mises en cause de plusieurs témoins et des éléments accablants. Y compris au début de son procès, entamé mi-février. "Je conteste les faits qui me sont reprochés", déclarait-il encore la semaine dernière, maintenant la version selon laquelle il n'était pas présent le 5 mai 2021 rue du Râteau, lors d'une banale opération de surveillance d'un point de deal durant laquelle Éric Masson a été abattu.

Il est finalement arrêté quatre jours plus tard, et désigné comme le tireur par au moins deux témoins, son camarade de fuite, présent lors du contrôle fatal, et le coéquipier d'Éric Masson. L'enquête montrera également qu'une ligne téléphonique, dont il a finalement reconnu l'utilisation, avait borné dans cette rue à l'heure des faits. En outre, des résidus de tirs ont été retrouvés sur ses vêtements.

Incarcéré depuis les faits, Ilias Akoudad encourt la prison à perpétuité.