Meurtre de Justine Vayrac : pourquoi l'emploi du temps du suspect intrigue

Un jeune homme brun, souvent tout sourire sur les photos, qui y apparaît tantôt au milieu de ses génisses, tantôt au milieu de ses amis. Menuisier et ouvrier agricole de profession, joueur dans l'équipe de foot de l'AS Beynat, Lucas L. a révélé un tout autre visage ces dernières heures, lui que les enquêteurs soupçonnent d'être le meurtrier de Justine Vayrac.

Jeudi 27 octobre au soir, il a été mis en examen pour meurtre, séquestration et viol sur cette jeune mère de famille âgée de 20 ans. S'il n'avait jusqu'alors jamais été condamné, il avait déjà mis en cause dans une procédure de "destruction par moyen dangereux et dégradation" après avoir incendié un hangar. Il avait, dans le cadre de cette procédure, été mis en examen et placé en détention provisoire jusqu'au 12 avril 2021.

Jamais toutefois ce passé n'aurait pu laisser présager du crime dont est accusé Lucas L., qui a reconnu avoir tué Justine Vayrac. Aucune des personnes qu'il a vues, entre samedi et jusqu'à son placement en garde à vue, mardi matin à 9h45, ne s'est douté de rien. Retour sur l'agenda surprenant du meurtrier présumé, quelques heures avant le drame et après.