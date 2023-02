Meurtre d'Héléna Cluyou : 6000 personnes à la marche blanche organisée à Brest

Trois semaines après la disparition de la jeune Helena Cluyou, l'heure était à l'hommage à Brest. Ce samedi 18 février, environ 6000 personnes, selon un décompte de la police, ont participé à la marche blanche en hommage à Héléna Cluyou, cette jeune étudiante qui a disparu dans la nuit du 28 au 29 janvier dernier. Son corps avait, finalement, été retrouvé calciné le 9 février dans une forêt, à plus de 50 kilomètres du lieu de sa disparition.

"On gardera pour toujours l'image d'une amie souriante, pétillante, sur qui on peut compter, jamais on ne t'oubliera Héléna. Nous sommes rassemblés pour dire au revoir à une personne spéciale", ont assuré les amies de la jeune victime âgée de 20 ans qui ont pris la parole ce samedi. Quelques minutes plus tôt, le cortège, incroyablement silencieux, s'était mis en marche depuis la discothèque où Héléna Cluyou faisait la fête le 28 janvier dernier. Les participants à cette marche blanche ont, ensuite, rallié la place de Prat Lédan, le dernier lieu où une trace de la jeune fille vivante avait été retrouvée par les enquêteurs.