Meurtre de Lola, 12 ans : le mobile du crime au cœur des interrogations

Vendredi, quand les enquêteurs ont retrouvé le corps de Lola, l'adolescente avaient les pieds entravés et le visage scotché. En plus des multiples blessures dues à des coups portés à l'arme blanche au niveau du haut du corps et du cou, Lola avait "un 'zéro' et un 'un' inscrits en rouge sous chaque pied de la victime", a confirmé lundi la procureure de la République de Paris.

Faut-il voir dans cette inscription un geste lié au satanisme ? Pour l'avocat de l'auteure présumée des faits, Me Alexandre Silva, interrogé lundi soir par la presse à l'issue du débat devant le juge des libertés et de la détention, cette hypothèse de "rituels sur des enfants, c'est n'importe quoi". Pour l'heure, la symbolique de ces deux chiffres n'a pas été élucidée.