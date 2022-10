Meurtre de Lola, 12 ans : ce que l'on sait de l'enquête

La femme suspectée a été mise en examen sous les chefs de "meurtre sur mineur de 15 ans accompagné de viol, torture ou actes de barbarie, et de viol sur mineur avec torture et actes de barbarie". Âgée de 24 ans, elle n'aurait pas de "fragilité psychologique", selon ses avocats, qui réfutent aussi fortement les rumeurs de trafic d'organes ou de meurtre rituel. Lors du débat à huis clos devant les juges des libertés et de la détention, cette femme dont on sait encore très peu de choses, aux cheveux bruns ondulés, remontés en chignon, s'était présentée avec un survêtement bleu, un t-shirt gris et un sweat clair sur les épaules.