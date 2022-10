Meurtre de Lola : une cagnotte en ligne pour "accompagner les parents" de la victime

Quelques heures après sa mise en ligne, elles étaient déjà plusieurs dizaines de personnes à y avoir participé. Ce lundi en fin d'après-midi, près de 900 personnes avaient déjà fait un don dans la cagnotte pour la famille de Lola, 12 ans.

L'adolescente a été retrouvée morte par un SDF vendredi soir dans une malle en plastique dans la cour de sa résidence, située 119, rue Manin dans le 19e arrondissement de Paris. Ce lundi, la principale suspecte a été mise en examen pour "meurtre" et "viol avec actes de torture et de barbarie".

La cagnotte a été mise en ligne avec l'accord des parents. "Les amis de la famille ont créé cette cagnotte pour aider et accompagner les parents de Lola. Bouleversés par cette triste nouvelle. Un petit ange, si jeune, si gentille. Nous voudrions faire tout ce qui est possible pour aider au mieux une famille anéantie. Merci d'avance à toute personne qui participera pour accompagner le repos de Lola. Repose en paix, on ne t'oubliera jamais", peut-on lire sur la page d'accueil.