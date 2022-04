Mort d’Alisha à Argenteuil : dix ans de prison pour deux adolescents

Les adolescents ont toutefois eu "pleine conscience" de la situation et "ne pouvaient ignorer l'état manifeste de la victime" qui les a "suppliés", a déclaré le président du tribunal. La décision a été accueillie avec incompréhension et colère par les parties civiles et leurs nombreux soutiens, qui ont arboré des T-shirts blancs floqués du portrait de l'adolescente et des slogans #JusticepourAlisha, #stopharcèlement et "Je suis Alisha".

Pendant les quatre jours d’audience, le tribunal et les magistrats ont retracé les faits pour mieux comprendre les raisons qui ont poussé les deux adolescents à commettre cet acte macabre.