Que sait-on de Martial L., l'auteur présumé du meurtre par balle à Paris ?

Retrouvé par la brigade anticriminalité grâce aux vidéos surveillance et aux signalements reçus après une course-poursuite, arme en main, Martial L. a été placé en garde à vue quelques heures plus tard.

Originaire de Vesoul, le cinquantenaire s'exile au Japon en 2012, après avoir vécu en région parisienne. Il retourne en juin 2018 à Vesoul, avant de s'installer à Paris. Le suspect présumé serait divorcé et père d'une jeune fille de 11 ans habitant toujours au Japon.

Le tireur présumé est connu des forces de l'ordre et de la justice, et serait un militant radicalisé de l'ultra-droite. Sur ses réseaux sociaux, Martial L. affirme d'ailleurs avoir été condamné en mars 2021 en comparution immédiate à 140 heures de travail d'intérêt général (TIG), ainsi que deux mois de prison avec sursis et 18 mois de mise à l'épreuve pour incitation à l'insurrection.

L'homme poste également depuis 10 ans des vidéos sur Dailymotion, où il partage ponctuellement ses "coups de gueule" et autres thèses conspirationnistes, xénophobes et antisémites. Dans des vidéos intitulées "Sauvez-la-France" ou "Immigration non voulue par les Français", il se dit notamment pour "le parti de (Alain) Soral et Dieudo[nné]", l'essayiste et le polémiste, tous deux condamnés pour propos antisémites.