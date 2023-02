Meuse : un agent de crèche en garde à vue après la saisie d'images pédopornographiques

"A ce stade, le mis en cause est présumé innocent. Il conteste la propriété de ces photos. L'enquête devra donc déterminer qui a capté ces photos, qui les a détenues et qui utilise cet ordinateur", a ajouté le procureur. Sofian Saboulard a précisé que ces photos avaient été manifestement supprimées et que les enquêteurs étaient incapables à ce stade de déterminer "quand cette suppression a eu lieu".

La crèche Elisa, qui accueille une cinquantaine d'enfants âgés de deux mois et demi à cinq ans, avait été fermée à la fin de la semaine dernière, officiellement à la suite d'une épidémie de gastroentérite. "Lorsque l'on a lancé des investigations judiciaires, manifestement la personne en cause était informée (...) des soupçons et des récriminations de ses collègues. Voilà ce qui n'a pas facilité les investigations", a remarqué le procureur.