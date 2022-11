Meuse : un chasseur meurt après avoir été percuté par un cerf

"Ce genre d'accident n'est pas rare. Nous en avons eu trois depuis l'ouverture de la chasse ici. Ce qui est exceptionnel, ce sont les conséquences de celui-ci, avec un décès à déplorer", confie ce mardi à TF1info Hervé Vuillaume, président de la Fédération des Chasseurs de la Meuse. L'accident auquel il fait référence s'est produit samedi dernier, vers 11 heures, à Dainville-Bertheléville dans ce département.

Ce jour-là, un chasseur à l'arc a été percuté de plein fouet par un cerf pendant une partie de chasse. "Le cerf a pris une direction de fuite, dans sa direction de fuite, il y avait ce chasseur. Les deux sont entrés en collision. Le choc a été violent et le chasseur, âgé de 50 ans et père de famille, est décédé quasiment sur le coup. Le cervidé a lui disparu dans les bois", précise à notre rédaction Hervé Vuillaume, président de la Fédération des Chasseurs de la Meuse. Selon lui, le chasseur n'a pas pris de risque et était expérimenté.