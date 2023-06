Michel Fourniret : la famille de Lydie Logé, disparue en 1993, lance un appel à témoins

"N'importe qui peut nous aider ; parlez, essayez de nous dire, on sait qu'on ne va pas la retrouver vivante, mais dites-nous", ont imploré Sophie et Virginie Logé, âgées de 54 et 48 ans. "On a besoin de témoignages" pour retrouver le corps de Lydie Logé et "avoir d'autres éléments du scénario" sur la rencontre entre la jeune femme et le couple Fourniret-Olivier, a précisé Me Herrmann.

Une adresse email a été mise à disposition du public par le pôle "cold cases" du tribunal judiciaire de Nanterre (temoignages.coldcase.tj-nanterre@justice.fr), dédié aux affaires non élucidées, a précisé leur avocate, Me Corinne Herrmann, jointe par l'AFP : "Il n'y a pas de risque de poursuites" contre les personnes qui apporteraient leur témoignage, a-t-elle souligné.