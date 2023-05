La sœur de Samuel Paty interpelle l'État et réclame l'ouverture d'une enquête parlementaire

Cette lettre, et la demande d'une commission parlementaire, font suite à une première plainte déposée en avril 2022 contre les ministères de l’Éducation et de l’Intérieur pour "non-empêchement de crime" et "non assistance de personne en péril". Le 16 mai dernier, les juges anti-terroristes ont ordonné le renvoi de 14 personnes devant la justice pour être jugés : huit adultes devant les assises et six mineurs devant le tribunal pour enfants.