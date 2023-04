Mineurs percutés à scooter à Paris : trois policiers placés en garde à vue

Trois policiers, soupçonnés d'avoir percuté un scooter monté par trois adolescents la semaine dernière à Paris, ont été placés en garde à vue, a indiqué ce vendredi 21 avril une source proche du dossier. Les trois mineurs avaient été blessés dans l'accident.

Plus tôt dans la journée, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a annoncé au micro de Franceinfo avoir "demandé au préfet de police de suspendre [...] ceux qui seraient responsables, notamment une conductrice et d'autres policiers, de cette situation", et qui ont reconnu "des gestes qui ne sont pas appropriés". "Les témoignages ici et là" semblent indiquer "une intervention qui n'est pas conforme à ce que le droit et la déontologie permettent."