Mis en examen pour le meurtre d'un rugbyman, Loïk Le Priol jugé pour le lynchage d'un ancien du GUD

Loïk Le Priol avait filmé la scène. En mars 2016, Mediapart avait publié une partie des vidéos et publié des photos de la victime. Celle-ci se prend des claques, des coups. On entend plusieurs voix d'hommes, dont celle de Loïk Le Priol, lui dire entre autres : "Lève-toi", "T'as parlé faut assumer", "T'as trop parlé", "Tu vas payer pour ce que tu as dit", "T'es qu'une merde", "Le peu de Français que t'avais en toi, tu l'as même pas porté tes couilles", "C'est toi le patron du GUD ? T'es qu'une merde", "T'as une dernière chance de te lever sinon on te fout à poil". Les menaces sont mises à exécution.

La victime est frappée, mise à nue, contrainte de s'agenouiller, puis de s'allonger. Les menaces fusent. Mediapart rapporte d'autres propos de Loïk Le Priol, "Tu sais que j'en ai buté plus d'un des mecs là-bas" en référence à ses missions en tant que militaire. "Le coupe-gorge, ça va très vite tu le sais […] Lâche mon couteau sinon je te plie la main." Loïk Le Priol a alors le couteau sur la gorge de la victime, qui le supplie d'arrêter.

Puis, avant que ses agresseurs ne partent, la victime, nue, est contrainte de se lever et de danser nue sur l'air de la Macarena. Là encore, la scène est filmée. Loïk Le Priol menace la victime de "balancer"les images sur YouTube si elle parle.

Loïk Le Priol et ses comparses ont été interpellés. Lui et l'un de ses complices présumés ont été mis en examen pour "violences aggravées" et placés en détention provisoire. Après dix jours en prison, Loïk Le Priol a été libéré sous caution.