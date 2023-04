Monaco : un accident de la route fait trois morts dans le tunnel du Grand Prix de F1

On ignore, pour l'heure, les causes de l'accident. Trois personnes sont décédées, samedi 1er avril, dans un accident de la route sous le tunnel Louis-II, à Monaco, une portion de circuit empruntée par les monoplaces lors du mythique Grand Prix de F1, prévu le 28 mai. "Un accident de la circulation, impliquant un véhicule seul, est survenu à 4h16, ce matin", a annoncé sur Twitter la Principauté. "Suite à l'intervention des sapeurs-pompiers, on déplore trois victimes décédées à l'intérieur du véhicule."

La voiture, dont ni la marque ni le modèle n'ont été communiqués, "circulait en direction du port Hercule lorsque son conducteur a perdu le contrôle", rapporte Nice-Matin. "L'engin a alors traversé la ligne blanche avant de violemment percuter le muret en béton près de l'Auditorium Rainier-III. Le véhicule s'est directement embrasé avec ses occupants à l'intérieur."