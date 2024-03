Disparition de Lydie Logé : 31 ans après, Monique Olivier entendue lundi par la juge Sabine Khéris

L'ex-femme de Michel Fourniret doit être entendue lundi 11 mars par la juge d'instruction Sabine Khéris dans l'affaire Lydie Logé. Disparue dans l'Orne en 1993, cette jeune mère de famille n'a jamais été retrouvée.

Parlera-t-elle, ou pas ? Lundi prochain, trois mois après avoir été condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité pour sa complicité dans trois enlèvements et meurtres commis par son ex-mari Michel Fourniret, Monique Olivier doit être entendue par la juge Sabine Khéris au pôle "cold cases" de Nanterre (Hauts-de-Seine), a appris TF1info de sources proches du dossier, confirmant une information de RTL.

L'ancienne compagne de Michel Fourniret doit être interrogée par la magistrate sur l'affaire Lydie Logé. Cette jeune femme âgée de 29 ans, mère d'un garçon de 7 ans, avait disparu le 18 décembre 1993 dans le village de Saint-Christophe-le-Jajolet, dans l'Orne, où elle habitait.

Après avoir fait ses courses de Noël avec une amie, dernière personne à l'avoir vue vivante, elle était rentrée chez elle. Sa mère et sa tante lui avaient ensuite parlé au téléphone vers 19h. Mais deux heures plus tard, quand sa sœur Sophie tentait de l'appeler à son tour, plus rien. Lydie Logé s'était volatilisée.

Poursuivie pour complicité de Michel Fourniret

Alors que deux enquêtes, menées de 1994 à 1998 puis de 2004 à 2009, avaient abouti à des non-lieux dans cette affaire, les investigations ont été relancées en 2018. La raison ? Des rapprochements établis entre les traces ADN issues de composés organiques trouvés dans la camionnette de Michel Fourniret et l'ADN de la mère de Lydie Logé.

Le 22 décembre 2020, le tueur en série a été mis en examen pour "enlèvement et séquestration suivis de mort". "L'ogre des Ardennes" décédera quelques mois plus tard, en mai 2021. Monique Olivier, elle, reste poursuivie pour complicité.

L'espoir des proches de Lydie Logé

En juin dernier, la famille de Lydie Logé avait lancé un appel à témoins. "Des gens ont vu, ont entendu. Même un petit détail de rien du tout peut nous guider énormément", insistaient alors ses proches.

Contactée par TF1info ce mardi, leur avocate, Me Corinne Herrmann, s'est exprimée sur l'audition à venir de Monique Olivier. "La famille de Lydie logé espère qu’elle voudra bien fournir des éléments permettant à la justice d’avancer et peut-être de trouver le corps de Lydie. Nous espérons également qu’elle précisera le scénario de cette affaire", nous indique-t-elle, rappelant également que Michel Fourniret avait avoué les faits avant sa mort à l'hôpital.