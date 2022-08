Montargis : une enquête ouverte pour meurtre après le décès suspect d'un bébé

Placés en garde à vue mercredi, "le père et la mère de l’enfant, âgés respectivement de 20 et 22 ans, sans profession et sans condamnation antérieure par la justice", n'ont pas reconnu être à l’origine du décès du bébé. L'ouverture d'une enquête pour meurtre sur mineur de moins de 15 ans a conduit le magistrat de Montargis à se dessaisir du dossier au profit du procureur d'Orléans, "compte tenu de la peine encourue pour ce crime, à savoir la réclusion criminelle à perpétuité".