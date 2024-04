"À l'aide, appelez la police" : un couple sauve une femme séquestrée... grâce à un papier trouvé par terre

Mardi, un couple de passants ramasse un étrange morceau de papier tombé sur le trottoir, dans une rue de Montpellier (Hérault). "À l’aide. Aidez-moi. On me séquestre", est-il écrit sur le message. Informée, la police va bel et bien procéder à l'arrestation d'un homme, qui séquestrait sa compagne.

Un message qui a tout changé. Mardi, alors qu'ils se promènent dans les rues de Montpellier (Hérault), Kevin et Doaa, un couple, ramasse un mystérieux morceau de papier tombé sur le sol. Sur celui-ci, quelques mots sont écrits pour passer un appel au secours. "Aidez-moi, est-il indiqué. À l'aide, appelez la police svp. On me séquestre. La porte est fermée à clé !" L'adresse et le nom d'une femme sont aussi précisés, rapporte le Midi Libre.

Tout de suite, le couple décide de contacter les forces de l'ordre pour leur faire part de ce message inquiétant. Rapidement sur place, la police municipale intervient à l'adresse indiquée et retrouve effectivement une femme de 32 ans, séquestrée par son compagnon de 30 ans. La victime a aussi été retrouvée avec des traces de coups au visage. L'homme a été interpellé et placé en garde à vue.

Sur RMC, la femme du couple de sauveurs, Doaa, a raconté avoir d'abord cru "à une blague" lorsqu'elle est tombée sur le papier. "On était heureux d’avoir pu sauver cette femme, mais on ne sait pas dans quel état elle était précisément, ni depuis combien de jours elle était séquestrée, souligne cette dernière. Si on peut tous s’entraider comme ça et faire attention à l’autre, faire gaffe au petit détail, ça peut sauver des vies." La victime a, elle, été prise en charge par les secours.