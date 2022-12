Mort d'un adolescent percuté par une voiture : le maire de Montpellier adresse ses condoléances à la famille

Michaël Delafosse fait part de sa "consternation" au lendemain de la mort d'un adolescent de 14 ans à Montpellier, percuté par une voiture après la demi-finale du Coupe du monde entre la France et le Maroc mercredi soir. "Nous sommes tous sous le choc et la consternation devant ce terrible drame, j’adresse mes condoléances aux parents, et proches", a écrit sur Twitter le maire de la ville. "Les enquêteurs s’efforcent de faire la lumière sur les faits et nous souhaitons que les auteurs de cet acte ignoble soient retrouvés pour être jugés", a-t-il ajouté. L'édile s'est rendu auprès de la famille de la victime ce jeudi matin.