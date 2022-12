Montpellier : plusieurs blessés légers, dont des enfants, dans un accident de manège

Un accident sur une attraction, en plein marché de Noël à Montpellier. Huit personnes, dont six enfants et deux adultes, ont été blessées lors d'un accident de manège survenu samedi soir vers 21 heures, a indiqué la police à l'AFP ce dimanche.

Les six enfants ont eu quelques hématomes, un adulte a eu le poignet cassé et un autre a été plus lourdement blessé aux cervicales. Seule cette dernière personne a été emmenée à l'hôpital par les pompiers, a précisé la même source.