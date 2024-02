Montpellier : un homme percuté volontairement par un véhicule en sortie de boite après avoir secouru deux femmes

Dans la nuit de vendredi à samedi, à la sortie d'un établissement de nuit à Montpellier, un homme a mis en fuite un individu qui importunait deux jeunes femmes, avant d'être percuté volontairement par un véhicule, indique une source policière à TF1-LCI. La victime a été hospitalisée avec un pronostic vital engagé. Le chauffeur, lui, a été placé en garde à vue après s'être rendu au commissariat.

Les jours de la victime sont toujours menacés ce samedi soir. La nuit précédente, à 4h45 entre vendredi 16 et samedi 17 février, un homme a mis en fuite un individu qui importunait deux jeunes femmes à la sortie d'un établissement de nuit de Montpellier. Quelques instants plus tard, il était volontairement percuté par un véhicule dont le conducteur prenait la fuite, a indiqué une source policière à TF1-LCI. La victime, âgé de 23 ans, était prise en charge par les secours et hospitalisée avec un pronostic vital engagé. La police judiciaire a été saisie de l'enquête.

Des témoins ont rapporté la plaque d'immatriculation et le modèle du véhicule, qui a ensuite été retrouvé par la police. Le suspect, lui, s'est rendu au commissariat à 14h, avant d'être placé en garde à vue.