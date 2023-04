Morbihan : disparu en mer dimanche, un adolescent de 14 ans toujours introuvable

Le jeune garçon et ses camarades étaient encadrés au moment de l'accident par deux accompagnateurs de la Sauvegarde 56. Cette association "intervient auprès d’enfants, d’adolescents, d’adultes et de familles qui évoluent dans des situations de grande vulnérabilité ou de précarité, parfois dans des contextes de crise grave et de danger". Selon Ouest France, les trois adolescents"auraient trompé la vigilance des encadrantes en décidant de se baigner malgré l’interdiction."

Une enquête a été ouverte par le parquet de Lorient. Contacté par TF1info ce lundi, ce dernier n'avait pour l'instant pas répondu à nos questions sur cette affaire.