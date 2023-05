Morbihan : la jeune femme retrouvée morte et dénudée dans l'eau a été frappée et étranglée

Quatre jours après la mort d'Iris C., le mystère reste entier. Samedi 27 mai, le corps sans vie et dénudé de cette jeune femme âgée de 23 ans a été retrouvé dans l’eau du Blavet à Lanester (Morbihan). Compte tenu des constatations initiales, une enquête criminelle a été ouverte en flagrance par le Parquet de Lorient, pour homicide volontaire.

La piste criminelle a été formellement confirmée ce mardi, quand les résultats de l'autopsie ont été révélés. "L'examen a permis de confirmer l’origine criminelle du décès, avec intervention d’un tiers. La victime présentait des lésions traumatiques et des hématomes au niveau de la tête et de la face suite à des chocs par objets contondants, des lésions de préhension au niveau des bras, des traces de strangulation avec un mécanisme d’asphyxie majeure", détaille le procureur de la République de Lorient Stéphane Kellenberger dans un communiqué. Pour autant, précise le magistrat, il n'est pas possible à ce stade d'indiquer si cette asphyxie est la conséquence de la noyade, de la strangulation ou des deux.