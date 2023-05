Jeune femme découverte morte et dénudée dans le Morbihan : la garde à vue du suspect levée

Selon le quotidien régional, la victime qui se prénommait Iris C., aurait passé la soirée de vendredi soir dans un bar du centre-ville de Lorient et y serait restée jusqu'à la fermeture à 3 heures du matin. Des serveurs l'auraient vue en compagnie de "trois gars" qui ne seraient "pas des clients habituels" et serait repartie avec eux.

Ces mêmes témoins précisent qu'elle n'était alors pas dans son état normal. Elle se serait écroulée deux fois alors qu'elle était en compagnie du trio avant que l'un d'eux ne la prenne dans ses bras et ne la porte "comme un bébé". Un autre aurait quitté les lieux. Puis tout le monde aurait disparu... avant que le corps d'Iris ne soit aperçu dérivant à 10h15 samedi matin dans l'eau à hauteur du port de saint Guénaël, à Lanester, à 4 kilomètres environ de Lorient.

Le Télégramme précise que la jeune femme n'avait alors pour seuls vêtements que ses chaussettes et que son corps portait "des traces de chocs", "des marques de strangulation", et "des traces de liens". Ces éléments n'ont pas été confirmés pour l'heure par le procureur.