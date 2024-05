Il appelait à faire "péter" des commissariats : un homme jugé jeudi

Un individu âgé de 34 ans a été placé en garde à vue lundi à Lorient. Il est soupçonné d'avoir notamment appelé à faire "péter" des commissariats et à "tuer" des policiers. Il sera jugé jeudi, notamment pour "provocation à la commission de crimes par voie électronique", "menace de morts" et "dégradation".

En attendant son procès, il a été placé en détention provisoire. Jeudi 2 mai, un homme âgé de 34 ans sera jugé devant le tribunal correctionnel de Lorient pour, notamment, "provocation à la commission de crimes par voie électronique", "menace de morts" et "dégradation".

Soupçonné d'avoir appelé à commettre des attaques contre la police, le mis en cause avait été interpellé lundi dernier à Camaret (Finistère) sur son lieu de travail, et placé en garde à vue. Face aux enquêteurs, il a partiellement reconnu les propos tenus quelques jours plus tôt sur les réseaux sociaux.

Il voulait "tuer" des policiers

C'est en effet grâce à un signalement sur la plateforme Pharos que cet homme s'est retrouvé dans le viseur de la police. Le mardi 23 avril, dans une vidéo postée sur le réseau social Snapchat, le trentenaire invitait en effet à faire "péter" des commissariats. Il aurait également indiqué qu'il "tuerait les policiers, lorsqu’il serait au pouvoir", précise à TF1info le procureur de la République de Lorient Stéphane Kellenberger.

Selon le parquet de Lorient, l'interpellation de cet homme ne l'a pas freiné dans ses intentions : au cours de son transport vers le commissariat, il aurait menacé de mort et outragé les policiers tout en dégradant le véhicule de police dans lequel il se trouvait.

Cet individu n'en était par ailleurs pas à son coup d'essai : il avait déjà été condamné dans une affaire "assez similaire", ajoute le parquet.