Morbihan : il renverse son épouse en voiture mais dit ne pas s'en être rendu compte

La même source précise que grâce aux premiers témoignages, les soupçons se sont penchés vers le mari de la victime, un homme de 35 ans au casier judiciaire vierge. "Il reconnaissait avoir renversé son épouse avec son véhicule mais affirmait l’avoir fait sans se rendre compte qu’il percutait une personne et encore moins son épouse", indique le communiqué. Et de précise que "les témoignages indirects et constatations venaient contredire cette version."

L'homme a finalement été déféré puis mis en examen, samedi soir, du chef d'homicide volontaire par conjoint. Il a également été incarcéré par le juge des libertés et de la détention, conformément aux réquisitions du Parquet de Lorient.