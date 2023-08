Morbihan : sur une plage bondée, un bébé phoque meurt après plusieurs heures au soleil

Ainsi, selon elle, le phoque serait arrivé sur la plage vers 8 heures du matin alors que des personnes se trouvaient déjà là. Alertés, les pompiers se sont rendus sur place et la mairie a été contactée. Celle-ci a alors pris ses instructions auprès de l’Observatoire Pélagis. L'observatoire des mammifères et oiseaux marins, a donné "pour consigne stricte de ne pas intervenir et de se contenter de placer un périmètre autour du petit pour empêcher quiconque de s’approcher". Et d'attendre que la marée remonte.

C'est cette passivité prétendue que critique Sea Sheperd , dont l'un de ses soigneurs animaliers se trouvait sur le secteur et aurait pu rapidement porter secours au mammifère : "Avant de décider de ne pas intervenir sur un bébé laissé seul, il convient d’observer son comportement et son état physique général mais aussi de prendre en compte le contexte de l’échouage (ici une plage pleine de monde, par jour de forte chaleur) pour s’assurer qu’il ne nécessite pas une assistance". Cela n'a pas été la réponse retenue par Pélagis, qui est également le référent du Réseau National Échouage.