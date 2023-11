Morbihan : un enfant de 10 ans sauve sa famille, victime d'une intoxication au monoxyde de carbone

Grâce au réflexe de l'enfant, et à la rapidité d'intervention des pompiers, épaulés de quatre ambulances et d'une équipe médicale du Centre hospitalier du Centre-Bretagne, tout le monde a pu être secouru. Après avoir repris connaissance, en dehors de l'habitation, les victimes ont été dispatchées vers des hôpitaux. Une d'entre elles, dans un état considéré comme plus sérieux, a été acheminée par hélicoptère, sous caisson hyperbare, à l'hôpital de Brest.