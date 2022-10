Morbihan : un mort et cinq blessés, fauchés par une voiture lors d’une brocante

Selon le média local, le conducteur du véhicule était un homme âgé de 81 ans, qui aurait perdu le contrôle de son véhicule et renversé des plots de signalisation, avant de percuter les victimes. Une enquête a été ouverte dans le Morbihan afin de déterminer les causes de l’accident. D'après les premiers éléments recueillis, le conducteur du véhicule ne semblait pas rouler à une vitesse élevée et ses tests d’alcoolémie se sont révélés négatifs.