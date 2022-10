Jean-Louis Pelletier, avocat de Jacques Mesrine et de Redoine Faïd, est mort

Plus récemment, Me Pelletier avait été le conseil du braqueur multirécidiviste Redoine Faïd. Après la spectaculaire évasion de son client en 2013, il avait dit à l'AFP ne pas être "étonné". "Un client qui s'évade, en principe ce n'est pas tellement étonnant, surtout quand c'est quelqu'un qui est dans sa situation et avec, si je puis dire, l'entregent qui est le sien", avait-il ajouté.

En 2011, dans les colonnes du Parisien, il avait également raconté avoir obtenu des grâces présidentielles pour deux de ses clients condamnés à mort, auprès de Charles de Gaulle en 1965 et de François Mitterrand en 1981.