Mort d’Alisha, 14 ans, à Argenteuil : le procès en appel des deux adolescents s'ouvre ce lundi

Lors de ce nouveau procès, la qualification des faits sera au cœur des débats. Ce duo d’adolescents a-t-il préparé le guet-apens dans lequel est tombé Alisha le 8 mars 2021 ? Pour l’avocat de la famille de la jeune fille Me Jean Tamalet, il y a peu de doutes : "Quand on prend séparément tous les actes préparatoires de ce couple infernal, ils convergent tous vers un seul et unique objectif : tuer Alisha." Me Franck Berton, avocat de l’adolescent, revient sur ce nouveau procès : "Était-ce vraiment utile, vraiment nécessaire de faire appel ? Je ne le crois pas." Toutefois, il espère que celui-ci "va se dérouler avec autant de sérénité" que lors du premier.