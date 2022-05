Mort du fils du chef Yannick Alléno : le chauffard mis en examen et écroué

Le suspect a aussi été mis en examen des chefs de "dégradations", "violences volontaires", "vol" et "délit de fuite" par un juge d'instruction et écroué. Le parquet de Paris a par ailleurs ramené à exécution deux autres peines de 3 et 6 mois d'emprisonnement déjà inscrites à son casier judiciaire, ce qui signifie qu'il devra exécuter ces neuf mois en prison.