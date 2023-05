Mort d'Ari Boulogne, qui affirmait être le fils d'Alain Delon : sa compagne mise en examen

La compagne d'Ari Boulogne, retrouvé mort samedi dans son appartement parisien et qui se disait fils de l'acteur Alain Delon, a été mise en examen ce lundi 22 mai pour "homicide involontaire" et "non assistance à personne en danger". Elle est également visée des chefs de "transport, détention, acquisition et cession de stupéfiants", a indiqué le parquet de Paris à l'Agence France-Presse.