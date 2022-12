Mort d'un adolescent percuté par une voiture à Montpellier : l'appel au calme de la famille

Car depuis la mort du jeune homme, plusieurs incidents ont eu lieu à Montpellier, dans la nuit de mercredi à jeudi d'abord, puis dans la soirée jeudi.

"Une personne, qui pourrait être mise en cause dans l'affaire mais qui n'est pas le chauffard, a été tabassée. Elle a eu la mâchoire cassée et a été transportée à l'hôpital. L'appartement de cette personne a été saccagé à l'occasion de ce que l'on peut appeler une expédition punitive. Par ailleurs, jeudi soir entre 21h et minuit, des poubelles ont été incendiées, une voiture brûlée. Il y a eu aussi des provocations et des dégradations des véhicules des CRS et des caillassages dans les quartiers de La Mosson et du Petit-Bard", ajoute une source proche de l'enquête.

La préfecture de l'Hérault pointe pour sa part, "les nombreuses contre-vérités et fausses informations qui circulent sur les réseaux sociaux, contribuant à exciter les esprits." Redoutant de nouveaux incidents ce vendredi soir, les autorités ont mis en place un important dispositif de sécurité dans la ville. "Deux unités de forces mobiles (160 CRS et gendarmes) et de nombreuses brigades anticriminalité (BAC) sont sur le point d’être déployées à Montpellier afin d’assurer la sécurité des personnes et de prévenir les éventuels troubles à l’ordre public", détaille ainsi la préfecture.