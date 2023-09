Mort d'un homme après une soirée chemsex, une enquête préliminaire ouverte

Le 3-CMC modifie la perception de la réalité et peut entraîner des syndromes d'asphyxie quand elle est prise en grande quantité, a expliqué le procureur.

Les personnes qui pratiquent le chemsex ont des risques de dépendance et de surdoses parfois mortelles, des risques importants d’abcès, de plaies, etc., des risques élevés d’attraper des infections sexuellement transmissibles (IST) et d’être contaminés par le VIH ou l’hépatite C, rappelle Drogues Info Service.

Selon le procureur,"la pratique du chemsex sous produits stupéfiants est en augmentation et devient un problème de santé publique".