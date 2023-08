Mort d’un homme en marge des violences à Marseille : la compagne de la victime va porter plainte contre le procureur

Dans la nuit du 1er au 2 juillet, alors que le centre de Marseille était en proie à des dégradations et pillages, Mohamed B., 27 ans, avait perdu la vie après un malaise. Il est le seul mort imputé aux forces de l'ordre à ce jour pendant cet épisode de violences urbaines qui s'était déclenché dans plusieurs villes de France et sur plusieurs jours à la suite du décès du jeune Nahel, tué par un policier lors d'un contrôle routier à Nanterre fin juin. Lors de l'autopsie du corps de cet homme marié, père d'un enfant et dont la veuve attend un deuxième enfant, avait été repérée sur sa poitrine la trace de ce qui semblait être l'impact d'un tir de LBD (lanceur de balle de défense).