Mort d'un jeune homme dans le Lot : deux chasseurs jugés pour "homicide involontaire"

Peu avant l'ouverture de l'audience, Audrey Tindilière, membre d'Un jour un chasseur, a assuré à l'AFP que "beaucoup de gens nous soutiennent", et que "80% des gens sont pour des mesures renforçant la régulation de la chasse, pour mieux partager la nature avec les chasseurs".

L'enquête des gendarmes avait mis en évidence que le tireur de 35 ans était inexpérimenté, ne connaissait pas les lieux et que la battue avait été mal préparée et mal conduite. Ce chasseur a notamment été "posté à un endroit impossible", là où "un chasseur aguerri n'aurait pas tiré" sans bien identifier sa cible, estime Benoit Coussy, avocat du frère de la victime, Rowan Keane, qui s'est constitué partie civile.

La Fédération des chasseurs du Lot, qui compte quelque 6500 adhérents, est également partie civile. Une démarche systématique dans ce genre de procès, précise son président Michel Bouscary. Le président de la Fédération nationale des chasseurs (FNC) Willy Schraen espère "une condamnation exemplaire". "Les chasseurs qui ne respectent pas les règles élémentaires, on les exclut définitivement de nos rangs. Ça ne doit plus arriver. C'est inadmissible, cette erreur a conduit à la mort d'un homme. Si on ne sait pas sur quoi on tire, on ne tire pas", a-t-il insisté.