Mercredi dernier, un jeune homme de 19 ans est mort après avoir été trainé par une voiture sur plusieurs mètres. Le conducteur et son passager ont pris la fuite avant d'être interpellés. Dimanche soir, ils ont été mis en examen pour meurtre notamment.

Leurs "déclarations contradictoires", selon les mots du magistrat, n'ont pas joué en leur faveur. Dimanche 2 juin, deux hommes ont été mis en examen et écroués, suspectés d'être impliqués dans la mort d'un jeune de 19 ans, le mercredi précédent, percuté et traîné sur plusieurs mètres en voiture, près d'un point de deal à Béziers (Hérault).

"À l’issue de déclarations contradictoires entre eux, ils ont été mis en examen des chefs de meurtre, d'association de malfaiteurs en bande organisée en vue de commettre un crime et de recel de vol. Ils ont été ensuite placés en détention provisoire", a indiqué dans un communiqué le procureur de Béziers, Raphaël Balland.

Un des suspects a tenté de fuir en faisant du stop

Mercredi à Béziers, plusieurs hommes armés étaient arrivés à bord d’une voiture volée, près d’un point de deal, et au moins un individu armé en était descendu, avait indiqué une source policière. Mais les arrivants avaient été "pris rapidement à partie" et le véhicule avait "pris la fuite à vive allure", écrasant le jeune homme de 19 ans qui en était descendu, "le trainant sous le véhicule" sur une vingtaine de mètres. Il n'avait pas survécu.

Connus de la justice pour des affaires liées aux stupéfiants et domiciliés respectivement dans le Var et le Vaucluse, les deux hommes avaient tenté de prendre la fuite, mais avaient été interpellés quelques centaines de mètres plus loin. L'un d'eux essayait de s'échapper en faisant du stop.

"Les investigations se poursuivent sous la direction désormais du magistrat instructeur pour identifier l’ensemble des protagonistes et comprendre le déroulement des faits", ajoute le procureur dans son communiqué.