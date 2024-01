Une enquête ouverte après la mort d'un SDF à Créteil, en pleine vague de froid

Un homme sans abri a été découvert mort le 21 janvier, dans la rue à Créteil dans le Val-de-Marne. Une enquête pour non-assistance à personne en danger a été ouverte par le parquet.

Une enquête a été ouverte par le parquet de Créteil, dans le Val-de-Marne, après qu'un homme est décédé en état d'hypothermie, dimanche 21 janvier dans la rue de la ville. Selon le procureur à l'AFP, il s'agit d'une information judiciaire pour non-assistance à personne en danger qui a été confiée au commissariat de Créteil.

Un Plan Grand Froid mis en place

L'homme sans abri a été découvert vers 4h20 cette nuit-là, alors que la France était touchée par une vague de froid glacial et des températures négatives. 20 minutes plus tôt, ce dernier tentait de contacter le Samu pour obtenir de l'aide, selon une source policière qui a précisé que sa température corporelle était descendue à 27°C. Pris en charge par la police, il a été transféré à l'hôpital Henri-Mondor avec son pronostic vital engagé et y est décédé quelques heures après, d'après Le Parisien.

Le département du Val-de-Marne avait pourtant mis en place le "Plan Grand Froid", invitant chacun à signaler "toute personne en situation de détresse dans l'espace public" au 115. En 2022, au moins 624 personnes SDF sont décédées, dont plus d'un tiers d'entre elles en hiver, selon le rapport du collectif "Les morts dans la rue" publié en novembre.