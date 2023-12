Mort d'un supporter du FC Nantes : un chauffeur VTC mis en examen pour homicide volontaire

Un supporter de 31 ans a été poignardé à mort, samedi 2 décembre, à Nantes en marge de la rencontre entre le FC Nantes et l'OGC Nice. Un chauffeur de VTC, placé en garde à vue dans cette affaire, a été mis en examen pour homicide volontaire et incarcéré, deux jours après les faits. Un second chauffeur a aussi été mis en examen pour violences volontaires et altération de preuves.

Le puzzle commence à être reconstitué. Et l'enquête progresse. Un chauffeur VTC de 35 ans, principal suspect dans la mort d'un supporteur nantais, le week-end dernier, en marge du match Nantes-Nice (1-0) en Ligue 1, a été déféré, lundi 4 décembre. L'homme, accusé d'"homicide volontaire" et "extorsion avec arme" après avoir porté deux coups potentiellement mortels, a été mis en examen et incarcéré, a annoncé le procureur de la République de Nantes, Renaud Gaudeul. Il a été incarcéré "dans l'attente du débat" sur la détention provisoire requise par le parquet, l'homme ayant demandé un délai.

Un second chauffeur a été mis en examen pour violences volontaires et altération de preuves.

Peu avant 20h samedi soir, "au moins six véhicules" transportant des supporters niçois du centre-ville vers le stade de la Beaujoire ont été pris à partie "par un nombre important de supporters du FC Nantes", a relaté le magistrat lors d'une conférence de presse, organisée deux jours après le décès du membre actif de la Brigade Loire. Le chauffeur de VTC, qui s'est présenté de lui-même au commissariat plusieurs heures après les faits, a reconnu lors de sa garde à vue avoir frappé la victime avec un couteau, pour se défendre selon lui, avec une arme appartenant à un autre supporter nantais présent sur les lieux.

Une version mise à mal par les éléments, rassemblés par les services de police, qui ont convaincu le parquet à retenir la qualification d'"homicide volontaire". Un enregistrement vidéo de la scène montre le chauffeur de VTC, qui compte déjà quatre mentions à son casier judiciaire, dont une condamnation à de la prison ferme pour trafic de stupéfiants, "aux prises avec plusieurs supporters nantais", une arme à la main, a raconté le procureur de la République de Nantes, Renaud Gaudeul.

"Il repousse un individu qui tombe au sol et lui porte un premier coup de couteau. Le supporter se relève, tente de fuir, et est alors atteint d'un second coup de couteau", a-t-il détaillé. En raccompagnant ses trois passagers à leur hôtel après la commission des faits, il leur aurait en outre réclamé "plusieurs centaines d'euros" pour compenser les dommages occasionnés sur son véhicule, selon le déroulé fait par le magistrat. "Craignant pour leur vie", les supporters à bord de sa voiture se sont exécutés et ont retiré "une somme avoisinant les 1000 euros", a-t-il poursuivi. D'où la mise en examen pour "extorsion".